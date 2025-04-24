Какой курорт построят китайцы на юге Приморья: первые подробности озвучил Арсений Крепский

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ФедералПресс. В начале 2025 года стало известно, что инвесторы из Китая построят в Приморском крае гостиницу. Информации о проекте было мало, и во время интервью «ФедералПресс» первый заместитель министра туризма Арсений Крепский рассказал о том, что известно об этом проекте.