Какой курорт построят китайцы на юге Приморья: первые подробности озвучил Арсений Крепский

«Вероятно, это будет не очень масштабный проект — в пределах одного гостиничного корпуса. Для сравнения, в круглогодичном морском курорте в бухте Алеут планируется порядка 3,5 тысяч номеров и своя инфраструктура», — отметил Арсений Крепский.
По его словам, пока точной информации об этой гостинице мало. Проект находится на «стадии артикуляции намерений».
Напомним, ранее сообщалось о том, что этот курорт расположится в бухте Экспедиции может расположиться новый гостиничный комплекс. Инвестиции в этот проект оцениваются в 230 млн юаней.
О том, как сейчас предпочитают отдыхать туристы в Приморском крае, почему отдых стал таким дорогим и чем еще может удивить туристов из России КНДР, читайте в интервью с первым заместителем министра туризма Приморского края.