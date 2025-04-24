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Какой курорт построят китайцы на юге Приморья: первые подробности озвучил Арсений Крепский

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля, ФедералПресс. В начале 2025 года стало известно, что инвесторы из Китая построят в Приморском крае гостиницу. Информации о проекте было мало, и во время интервью «ФедералПресс» первый заместитель министра туризма Арсений Крепский рассказал о том, что известно об этом проекте.

Источник: Reuters

«Вероятно, это будет не очень масштабный проект — в пределах одного гостиничного корпуса. Для сравнения, в круглогодичном морском курорте в бухте Алеут планируется порядка 3,5 тысяч номеров и своя инфраструктура», — отметил Арсений Крепский.

По его словам, пока точной информации об этой гостинице мало. Проект находится на «стадии артикуляции намерений».

Напомним, ранее сообщалось о том, что этот курорт расположится в бухте Экспедиции может расположиться новый гостиничный комплекс. Инвестиции в этот проект оцениваются в 230 млн юаней.

О том, как сейчас предпочитают отдыхать туристы в Приморском крае, почему отдых стал таким дорогим и чем еще может удивить туристов из России КНДР, читайте в интервью с первым заместителем министра туризма Приморского края.