Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске хотят снести 14 частных домов для строительства многоэтажек

Общая площадь нового жилья составить около 7 800 кв. м.

Источник: Om1 Омск

На сайте мэрии Омска был опубликован проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Масленникова и Маяковского в Октябрьском округе. Участок площадью 0,7 га расположен неподалёку от парка им. 30 лет ВЛКСМ.

Согласно проекту, для реализации нового строительства планируется снести 14 частных домов, расположенных по улицам Маяковского, Лазо, 7-й Линии и 8-й Линии. Территорию предполагается использовать под возведение многоэтажных жилых домов, общая площадь нового жилья составит около 7800 кв. м. Предельный срок реализации проекта — семь лет.

Стоит отметить, что проект решения ещё не утверждён и должен быть подписан мэром Омска.