В Омске хотят снести 14 частных домов для строительства многоэтажек

На сайте мэрии Омска был опубликован проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Масленникова и Маяковского в Октябрьском округе. Участок площадью 0,7 га расположен неподалёку от парка им. 30 лет ВЛКСМ.
Согласно проекту, для реализации нового строительства планируется снести 14 частных домов, расположенных по улицам Маяковского, Лазо, 7-й Линии и 8-й Линии. Территорию предполагается использовать под возведение многоэтажных жилых домов, общая площадь нового жилья составит около 7800 кв. м. Предельный срок реализации проекта — семь лет.
Стоит отметить, что проект решения ещё не утверждён и должен быть подписан мэром Омска.