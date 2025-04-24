Волгоградстат назвал два овоща-рекордсмена по подорожанию

В то же время помидоры подешевели почти на 4% — теперь средняя стоимость килограмма томатов составила 243,2 рубля. Цены на картофель постепенно приближаются к очередной психологической отметке. За неделю он подорожал еще на 2,53% (88,79 рубля). Вареная колбаса прибавила в цене еще около 3% — до 438 рубля.