Курсы валют на 24 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть перешли к резкому снижению на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:54 fcn снижалась на 1,99%, до 66,10 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,79%, до 62,53 долларов за баррель. Несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Встреча стран ОПЕК+ состоится 5 мая, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Металлы
Стоимость золота усилила снижение почти до 4%. На 20:27 аст цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 127,25 доллара относительно предыдущего закрытия или на 3,7%, до 3 292,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,76%, до 33,483 доллара за унцию. Во вторник стоимость золота впервые в истории поднялась выше 3 500 долларов за тройскую унцию, однако к вечеру показатель перешел к снижению, пишет 1prime.ru.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 21:14 аст bitcoin торговался по 93 134,06 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты выросла на 2,54%, а ее капитализация составила 1,8 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 792,18 долларов, повысившись в цене на 5,54%. Капитализация этой криптовалюты составила 216,4 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,9 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 24 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 23 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 23 апреля.
1 австралийский доллар 332,2 тенге.
1 азербайджанский манат 305,81 тенге.
10 армянский драм 13,43 тенге.
1 белорусский рубль 158,7 тенге.
1 бразильский реал 90,61 тенге.
10 венгерских форинтов 14,47 тенге.
1 гонконгский доллар 66,81 тенге.
1 грузинский лари 190,78 тенге.
1 датская крона 79,18 тенге.
1 дирхам ОАЭ 141,13 тенге.
1 доллар США 518,34 тенге.
1 евро 591,06 тенге.
1 индийская рупия 6,07 тенге.
1000 иранский риал 12,3 тенге.
1 канадский доллар 375,23 тенге.
1 китайский юань 71,12 тенге.
1 кувейтский динар 1693,04 тенге.
1 кыргызский сом 5,97 тенге.
1 малазийский ринггит 118,13 тенге.
1 мексиканский песо 26,53 тенге.
1 молдавский лей 30,49 тенге.
1 норвежская крона 49,82 тенге.
1 польский злотый 137,67 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 138,19 тенге.
1 российский рубль 6,27 тенге.
1 СДР 705,85 тенге.
1 сингапурский доллар 395,35 тенге.
1 таджикский сомони 48,9 тенге.
1 тайский бат 15,53 тенге.
1 турецкая лира 13,54 тенге.
100 узбекских сумов 4,04 тенге.
1 украинская гривна 12,41 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 689,55 тенге.
1 чешская крона 23,64 тенге.
1 шведская крона 54,12 тенге.
1 швейцарский франк 629,59 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,91 тенге.
100 южнокорейских вон 36,46 тенге.
1 японская иена 3,65 тенге.