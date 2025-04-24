Курсы валют на 24 апреля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть перешли к резкому снижению на слухах о стремлении некоторых стран ОПЕК+ нарастить добычу. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 19:54 fcn снижалась на 1,99%, до 66,10 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,79%, до 62,53 долларов за баррель. Несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Встреча стран ОПЕК+ состоится 5 мая, сообщает Интерфакс-Казахстан.