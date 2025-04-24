Ladoga повышает градус солодового патриотизма

Производитель называет новый бренд крепкого напитка полностью российским, потому что он изготавливается исключительно из российского зерна и имеет «100-процентно русскую идентификацию» (название пишется кириллицей). Сейчас завод начал выпуск купажированного виски, осенью компания намерена запустить производство солодового виски, а в следующем году — ржаного и кукурузного. По словам господина Грабара, сейчас у компании есть договоренность по поставкам нового продукта с крупнейшими федеральными ритейлерами («Магнит», «Ашан», «Лента» и другие). Традиционные страны-партнеры компании: Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Монголия, Китай, Индия — также заинтересованы в поставках «Крутояра». «У нас в России мы имеем самостоятельный взгляд на продукцию любого алкогольного направления и можем привнести туда что-то наше традиционно русское. Считаем, что все продукты, представленные на мировом рынке, отечественная алкогольная индустрия может сделать ничуть не хуже», — заявил президент Ladoga.