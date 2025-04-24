Реконструкцию неработающего аэропорта в Краснодаре оценили в 8 млрд рублей

Реконструкцию неработающего аэропорта «Пашковский» в Краснодаре оценили в 8 млрд рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Как указано в документации, заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».
Подача заявок на проведение строительных работ закончится 28 апреле 2025 года. Победителя и поставщика определят 5 мая. Завершение работа ожидается в 2027 году.
Напомним, в новый краснодарский аэропорт инвестируют 27 млрд рублей. Компания вложится в строительство аэровокзального комплекса и инфраструктуру воздушной гавани в Пашковском.
Ранее мы писали, в Сочи несколько рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Уточняется, в течение дня 24 апреля авиакомпании будут стабилизировать свое расписание. По причине неблагоприятных метеоусловий самолеты ушли на аэродромы в Грозном, Махачкале и Минводах.