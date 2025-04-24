Реконструкцию неработающего аэропорта в Краснодаре оценили в 8 млрд рублей

Ранее мы писали, в Сочи несколько рейсов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Уточняется, в течение дня 24 апреля авиакомпании будут стабилизировать свое расписание. По причине неблагоприятных метеоусловий самолеты ушли на аэродромы в Грозном, Махачкале и Минводах.