Экономист допустил снижение ключевой ставки

«Вероятность снижения ставки с 21% до 20% и ее сохранения примерно равная», — пояснил Балынин в беседе с aif.ru. Он добавил, что снижение ставки приведет к пропорциональному уменьшению ставок по вкладам и кредитам. При этом экономист отметил, что регулятор будет проявлять высокую осторожность при принятии решения по ключевой ставке. Балынин уверен, что ставка не увеличится, так как на данный момент предпосылок для этого нет.