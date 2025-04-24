Правительство увеличит инвестиции в «Белмедстекло»

В документе говорится о том, что «Белмедстекло» в 2025 году дополнительно будет выделено 4,9 миллиона белорусских рублей. Эти средства будут направлены из инновационного фонда Минского облисполкома и пойдут на реализацию инвестпроекта по модернизации флаконного производства с использованием инновационных технологий.