Правительство увеличит инвестиции в «Белмедстекло»

В документе говорится о том, что «Белмедстекло» в 2025 году дополнительно будет выделено 4,9 миллиона белорусских рублей. Эти средства будут направлены из инновационного фонда Минского облисполкома и пойдут на реализацию инвестпроекта по модернизации флаконного производства с использованием инновационных технологий.
Кроме того, Совмин поручил министерству финансов увеличить в текущем году расходы республиканского бюджета, которые предусмотрены Минспорта и туризма «на прочие вопросы в области физической культуры и спорта». В частности, эти расходы вырастут на 1,62 миллиона рублей для приобретения оборудования и других основных средств.
Согласно постановлению, эти расходы увеличатся за счет соответствующего уменьшения расходов бюджета, которые предусмотрены Минспорта и туризма «на спорт».
В документе также отмечается, что решения приняты в рамках дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики страны.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.