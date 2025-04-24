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Правительство увеличит инвестиции в «Белмедстекло»

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение увеличить финансирование ОАО «Белмедстекло» на реализацию инвестиционного проекта, это предусмотрено постановлением Совмина № 232 от 22 апреля, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

В документе говорится о том, что «Белмедстекло» в 2025 году дополнительно будет выделено 4,9 миллиона белорусских рублей. Эти средства будут направлены из инновационного фонда Минского облисполкома и пойдут на реализацию инвестпроекта по модернизации флаконного производства с использованием инновационных технологий.

Кроме того, Совмин поручил министерству финансов увеличить в текущем году расходы республиканского бюджета, которые предусмотрены Минспорта и туризма «на прочие вопросы в области физической культуры и спорта». В частности, эти расходы вырастут на 1,62 миллиона рублей для приобретения оборудования и других основных средств.

Согласно постановлению, эти расходы увеличатся за счет соответствующего уменьшения расходов бюджета, которые предусмотрены Минспорта и туризма «на спорт».

В документе также отмечается, что решения приняты в рамках дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования экономики страны.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.