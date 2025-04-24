В Узбекистане расширят перечень сфер для безналичных расчетов

Представители платежных организаций обратили внимание на то, что в отдельных сферах — таких как парковки, автотранспортные стоянки и сбор патентных платежей на рынках — до сих пор преобладает наличный расчет. Было озвучено предложение по включению этих сфер в перечень объектов, обязанных принимать электронные платежи.