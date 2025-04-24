В Узбекистане расширят перечень сфер для безналичных расчетов

В рамках подготовки Комплексного плана мер по увеличению доли безналичных платежей специалисты агентства встретились с представителями ведущих платежных организаций: основателем и гендиректором Click Улугбеком Рустамовым, юридическим директором OSON Дилшодом Келдияровым и генеральным директором PAYNET Анваром Исамухамедовым.
Речь шла о факторах, влияющих на конкурентоспособность онлайн-платежей по сравнению с другими формами расчетов, а также о необходимости расширить перечень сфер, где прием электронных платежей должен стать обязательным.
Представители платежных организаций обратили внимание на то, что в отдельных сферах — таких как парковки, автотранспортные стоянки и сбор патентных платежей на рынках — до сих пор преобладает наличный расчет. Было озвучено предложение по включению этих сфер в перечень объектов, обязанных принимать электронные платежи.
Еще одна инициатива касалась перехода на 100% безналичный расчет при продаже железнодорожных билетов, оплате коммунальных услуг и покупках через маркетплейсы.
По мнению сторон, такие шаги не только упростят расчеты, но и сократят теневой оборот наличных средств.