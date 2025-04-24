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В Самаре планируют начать реконструкцию здания кинотеатра «Юность» в 2026 году

Жители города Самара обратились к губернатору через социальные сети с просьбой возобновить работу заброшенного здания старого кинотеатра «Юность», расположенного на улице Ново-Вокзальная, предложив организовать там детскую спортивную секцию.

Сегодня сооружение пребывает в аварийном состоянии.

Согласно сообщению департамента градостроительства от 23 апреля 2025 года, власти активно работают над поиском необходимых финансовых ресурсов для начала разработки обновленного проекта реконструкции.

Если средства поступят в бюджет текущего года, процесс подготовки проектной документации продлится примерно десять месяцев. Затем начнется непосредственно строительство, запланированное завершить спустя семнадцать месяцев.

Ожидается начало строительных работ при наличии необходимого финансирования лишь в следующем, 2026 году, отметили представители администрации.

Ранее рассматривался вариант обустройства школы искусств на восемьсот мест в здании неиспользуемого кинотеатра.

На данный момент точной информации о стоимости реконструкции здания бывшего кинотеатра «Юность» в Самаре нет. Ожидаемая сумма затрат зависит от многих факторов, включая состояние сооружения, выбранные материалы и объем планируемых работ. Конкретная стоимость станет известна после завершения этапа проектирования и оценки сметы расходов.

Об этом сообщил портал «СитиТраффик».