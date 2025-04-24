В Самаре планируют начать реконструкцию здания кинотеатра «Юность» в 2026 году

На данный момент точной информации о стоимости реконструкции здания бывшего кинотеатра «Юность» в Самаре нет. Ожидаемая сумма затрат зависит от многих факторов, включая состояние сооружения, выбранные материалы и объем планируемых работ. Конкретная стоимость станет известна после завершения этапа проектирования и оценки сметы расходов.