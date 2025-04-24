Более 2 тысяч южноуральцев вышли на пенсию досрочно в 2025 году

На пенсию раньше срока могут выйти многодетные матери и один из родителей ребёнка с инвалидностью. Для первых возраст ухода на заслуженный отдых зависит от количества детей. Для женщин, у которых трое детей, это 57 лет, четверо — 56 лет, пятеро и более — 50 лет. Мама ребёнка-инвалида при условии воспитания его до 8 лет может уйти на пенсию в 50 лет, папа — в 55 лет.