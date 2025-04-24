Более 2 тысяч южноуральцев вышли на пенсию досрочно в 2025 году

Отделение СФР по Челябинской области с начала года назначило досрочную пенсию по старости 2 442 жителям региона. В ведомстве рассказали, кто может выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока.
На досрочную пенсию могут рассчитывать люди определённых профессий, к примеру, металлурги, учителя и медики. Условия — продолжительность стажа на соответствующих видах работ, определённый возраст и наличие необходимой величины индивидуального пенсионного коэффициента.
Тем, кто работал в тяжёлых и вредных условиях, засчитываются года труда, за которые работодатель платил дополнительные страховые взносы. Речь о работниках металлургической отрасли и машиностроения.
На пенсию раньше срока могут выйти многодетные матери и один из родителей ребёнка с инвалидностью. Для первых возраст ухода на заслуженный отдых зависит от количества детей. Для женщин, у которых трое детей, это 57 лет, четверо — 56 лет, пятеро и более — 50 лет. Мама ребёнка-инвалида при условии воспитания его до 8 лет может уйти на пенсию в 50 лет, папа — в 55 лет.
Досрочно выйти на пенсию могут также мужчины с рабочим стажем не менее 42 лет и женщины со стажем 37 лет. Получить пенсию на два года раньше положенного срока можно и по предложению службы занятости, при отсутствии возможности трудоустроиться.
Перечень льготных профессий и условия для досрочного выхода на пенсию можно посмотреть на сайте СФР. Узнать о своём накопленном трудовом стаже и пенсионных коэффициентах — в личном кабинете на портале госуслуг.