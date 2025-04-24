На ПМЭФ состоится бизнес-диалог с Узбекистаном

На ПМЭФ, который пройдет в Северной столице РФ с 18 по 21 июня, запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов.
В рамках ПМЭФ запланированы 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, ЕС, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдовы, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также ЕАЭС-АСЕАН, посвященных торгово-экономическому сотрудничеству и глобальным вызовам.
Главная тема ПМЭФ-2025 — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Она отражает изменения в международном сотрудничестве и роль универсальных ценностей в устойчивом экономическом развитии.
Деловая программа включает четыре тематических направления: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии и стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».