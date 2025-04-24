Пенсии для граждан Молдовы, чей трудовой стаж составляет не менее 40 лет, вырастут с мая

Благодаря этой мере правительство оказывает поддержку людям, которые долгое время работали в таких сферах, как образование, сельское хозяйство, социальная помощь и других секторах экономики, но получают низкие пенсии из-за низкого дохода, который у них был во время работы.
В правительстве утверждают, что «новое положение способствует укреплению социального равенства и обеспечению достойной жизни пожилых людей».
Премьер-министр Дорин Речан поставил в заслугу правительству недавнюю индексацию пенсий на 10%, в результате чего минимальная пенсия увеличилась с 1888 леев до 3055 леев, а средняя пенсия достигла 4407 леев.
Хваля кабмин, Речан также напомнил, что в холодное время года «наиболее уязвимые пенсионеры получали от 800 до 1400 леев в месяц» компенсации для оплаты коммунальных счетов.
Национальная касса социального страхования автоматически скорректирует пенсии получателей, имеющих на это право, без необходимости подачи ими заявления.
По данным Национального бюро статистики, в 2024 году располагаемые доходы населения в Молдове составляли 5283,8 леев. Потребительские расходы — 4407 леев, прожиточный минимум — 2963,8 лея. Во втором полугодии прошлого года уровень абсолютной бедности достиг 31,6%.