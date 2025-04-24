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В Белокалитвинском районе хотят создать индустриальный парк

В Ростовской области хотят создать новый индустриальный парк по переработке и хранению сельхозпродукции. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на гендиректора Региональной корпорации развития (РКР) Михаила Тихонова.

На заседании совета по инвестициям при губернатора региона Тихонов сообщил, что парк сможет специализироваться на переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.

Индустриальный парк могут создать на месте бывшей обогатительной фабрики «Шолоховская». Сейчас на 146 га находятся главный и административно-бытовой корпуса, железнодорожная станция и погрузочный пункт.

Сейчас железнодорожное хозяйство объекта включает 11 ж/д путей, станцию и весовое оборудование. При этом емкость железнодорожного узла составляет около 500 вагонов.

В 2025 году Региональная корпорация развития начнет готовить и согласовать проектную документацию по созданию индустриального парка, а также начнут поиск резидентов и поставщиков ресурсов.

Корпорацией владеет Минимущество региона.

В Ростовской области действует несколько индустриальных парков: «ГПЗ», Новочеркасский и Гуковский.