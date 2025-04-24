В Белокалитвинском районе хотят создать индустриальный парк

На заседании совета по инвестициям при губернатора региона Тихонов сообщил, что парк сможет специализироваться на переработке и хранении сельскохозяйственной продукции.
Индустриальный парк могут создать на месте бывшей обогатительной фабрики «Шолоховская». Сейчас на 146 га находятся главный и административно-бытовой корпуса, железнодорожная станция и погрузочный пункт.
Сейчас железнодорожное хозяйство объекта включает 11 ж/д путей, станцию и весовое оборудование. При этом емкость железнодорожного узла составляет около 500 вагонов.
В 2025 году Региональная корпорация развития начнет готовить и согласовать проектную документацию по созданию индустриального парка, а также начнут поиск резидентов и поставщиков ресурсов.
Корпорацией владеет Минимущество региона.
В Ростовской области действует несколько индустриальных парков: «ГПЗ», Новочеркасский и Гуковский.