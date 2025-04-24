Попытка продать на аукционе теплоход, принадлежащий обанкротившейся компании «Мак-Транспорт», оказалась безуспешной. Торги, назначенные на 23 апреля, не состоялись из-за отсутствия претендентов. Изначально судно «СТ-1327» было выставлено на продажу 3 марта по цене 81 миллион рублей, впоследствии сниженной до 68,8 миллиона рублей. Снижение стоимости не привлекло покупателей. Вероятно, отпугнуло потенциальных приобретателей неудовлетворительное состояние теплохода и отсутствие регистрации в Российском международном реестре судов. Согласно техническим данным, судно «СТ-1327» (ранее известное как «Арман-1») было построено в 1987 году. Его длина составляет 88 метров, ширина — 12 метров, а высота борта — 6 метров. Последним портом приписки был Таганрог. Теплоход имеет грузоподъемность 1 830 регистровых тонн и оснащен двумя двигателями общей мощностью 1 030 киловатт. Компания «Мак-Транспорт», зарегистрированная в Ростове в 2017 году, специализировалась на грузоперевозках. В первые месяцы деятельности компания демонстрировала неплохие результаты, достигнув выручки в 31 миллион рублей и прибыли в 600 тысяч рублей. Однако впоследствии финансовое положение компании ухудшилось, что привело к банкротству. В декабре 2022 года «Мак-Транспорт» был признан банкротом с задолженностью перед кредиторами в размере более 58 миллионов рублей.