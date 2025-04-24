В Новороссийске снесли историческое здание пивзавода «Бавария»

Ранее МКУ «Управление строительства» в своем Telegram-канале пояснило, что ветхое здание подлежало сносу, так как не являлся объектом культурного наследия. Постройка была признана аварийной еще в 2019 году и подготовлена к демонтажу. Проект сноса прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.
По данным из открытых источников, пивоваренный завод № 21 «Бавария» был основан в 1901 году в городе Новороссийске и принадлежал Товариществу екатеринодарских купцов Дон-Дудину Давиду Михайловичу и Ирзе Матиасу Францевичу. В 1909 года на заводе работало 25 человек. Склады завода находились в Сухуме, Анапе, Батуме. После национализации завод находился в ведении Кубчерсовнархоза, в 1923 году был передан исполкому.