В Новороссийске снесли историческое здание пивзавода «Бавария»

По данным из открытых источников, пивоваренный завод № 21 «Бавария» был основан в 1901 году в городе Новороссийске и принадлежал Товариществу екатеринодарских купцов Дон-Дудину Давиду Михайловичу и Ирзе Матиасу Францевичу. В 1909 года на заводе работало 25 человек. Склады завода находились в Сухуме, Анапе, Батуме. После национализации завод находился в ведении Кубчерсовнархоза, в 1923 году был передан исполкому.