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Пять жителей Волгоградской области получили гранты на развитие ферм

С начала года грантовую поддержку оказали 5 ИП и крестьянско-фермерским хозяйствам. Один из них — участник специальной военной операции.

Комиссия определила четырех победителей конкурса на получение гранта «Развитие семейных ферм». Ими стали предприниматели из Среднеахтубинского, Палласовского, Старополтавского и Ленинского районов.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, фермеры планируют направить средства на строительство помещений для хранения продукции.

Кроме того, с 2025 года ветераны СВО имеют право на новый вид поддержки — «Агромотиватор». Волгоградская область — один из участников федеральной программы.

Первым получателем такой помощи стал участник спецоперации из Суровикинского района. Молодой аграрий планирует закупить 14 голов нетелей молочного направления, колесный трактор и навесное оборудование. Сейчас в его хозяйстве есть 26 голов крупного рогатого скота, трактор и арендуемый участок площадью более 200 га.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров выделил помощь малым формам хозяйствования как один из приоритетов развития АПК. В текущем году общая сумма грантов составит 260 млн рублей. С 2014 года в регионе предоставили субсидии и гранты на развитие малых форм хозяйствования на общую сумму 3,5 млрд рублей.