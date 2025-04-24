Пять жителей Волгоградской области получили гранты на развитие ферм

Напомним, губернатор Андрей Бочаров выделил помощь малым формам хозяйствования как один из приоритетов развития АПК. В текущем году общая сумма грантов составит 260 млн рублей. С 2014 года в регионе предоставили субсидии и гранты на развитие малых форм хозяйствования на общую сумму 3,5 млрд рублей.