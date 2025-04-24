Пять жителей Волгоградской области получили гранты на развитие ферм

Комиссия определила четырех победителей конкурса на получение гранта «Развитие семейных ферм». Ими стали предприниматели из Среднеахтубинского, Палласовского, Старополтавского и Ленинского районов.
Как сообщили в администрации Волгоградской области, фермеры планируют направить средства на строительство помещений для хранения продукции.
Кроме того, с 2025 года ветераны СВО имеют право на новый вид поддержки — «Агромотиватор». Волгоградская область — один из участников федеральной программы.
Первым получателем такой помощи стал участник спецоперации из Суровикинского района. Молодой аграрий планирует закупить 14 голов нетелей молочного направления, колесный трактор и навесное оборудование. Сейчас в его хозяйстве есть 26 голов крупного рогатого скота, трактор и арендуемый участок площадью более 200 га.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров выделил помощь малым формам хозяйствования как один из приоритетов развития АПК. В текущем году общая сумма грантов составит 260 млн рублей. С 2014 года в регионе предоставили субсидии и гранты на развитие малых форм хозяйствования на общую сумму 3,5 млрд рублей.