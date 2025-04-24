Прокуратура: «СВГК» оштрафована на 600 тысяч рублей УФАС Самарской области

Похвистневской межрайонной прокуратурой Самарской области была проведена проверка соблюдения предприятиями-монополистами правил технологического присоединения объектов к газовым распределительным сетям.
Выяснилось, что между ООО «Средневолжская газовая компания» и физическим лицом 10 июля 2024 года был подписан договор о подсоединении жилого дома последнего к газораспределительной сети согласно программе догазификации.
Согласно условиям договора, подключение домовладения должно было произойти не позже 18 октября 2024 года. Тем не менее, указанный срок оказался нарушен — техническая возможность подачи газа заявителю своевременно обеспечена не была.
Учитывая выявленные нарушения действующего законодательства, прокурор инициировал административное производство против юридического лица по части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за несоблюдение установленной процедуры подключения к газораспределительным сетям.
Рассмотрев материалы дела, Управление Федеральной антимонопольной службы признало организацию виновной и наложило штраф в сумме 600 тыс. руб., решение пока не приобрело юридической силы.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!