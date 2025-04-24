Из Самары в Иркутск планируют возобновить авиаперелеты

— Осуществлять полеты будет авиакомпания «ИрАэро» с частотой один раз в неделю — по субботам. Вылет из Иркутска в Самару запланирован на 13:50, а обратный рейс из Самары — в 16:05. Полеты будут выполняться на Superjet 100, продолжительность перелета — около 5 часов, — отметили в сообщении.