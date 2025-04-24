Теперь новый автомобиль можно зарегистрировать онлайн

Пока услуга работает только в Ташкенте — в регистрационно-экзаменационном отделении «Файзобод». Если тестирование пройдёт успешно, сервис будет внедрён по всему городу, а позже — и по всей стране.
Как подать заявку?
При заполнении формы на портале пользователь выбирает удобный способ получения услуги:
Обычная регистрация — с личным визитом в отделение СБДД.
Выездная регистрация — инспектор приедет по адресу клиента (за дополнительную плату).
После подачи заявки через портал, заявителю предоставляется госномер и счёт на оплату. После оплаты нужно приехать в отделение «Файзобод», сообщить номер заявки, пройти осмотр автомобиля, и получить на руки техпаспорт и номерной знак.
Что по ценам?
Регистрация транспорта:
Электромобили, мотоциклы и прицепы — 1,5 БРВ (примерно 562 500 сумов).
Остальной транспорт — 6,84 БРВ (около 2 565 000 сумов).
Дополнительные сборы:
Госномер — 3,5 БРВ (1 312 500 сумов).
Техпаспорт — 0,7 БРВ (262 500 сумов).
Техосмотр — 0,1 БРВ (37 500 сумов).
Заказ на дом
За выезд на дом для регистрации помимо вышеуказанных сборов потребуется дополнительная плата. Её размер зависит от срочности выполнения и расстояния (до 10 км):
В течение 1 дня — 4 БРВ (1 500 000 сумов).
В течение 3 дней — 3 БРВ (1 125 000 сумов).
В течение 5 дней — 2 БРВ (750 000 сумов).
За каждый километр свыше 10 км дополнительно начисляется 0,05 БРВ (18 750 сумов).