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Теперь новый автомобиль можно зарегистрировать онлайн

Vaib.uz (Узбекистан. 24 апреля). С 24 апреля в Узбекистане в тестовом режиме запущена онлайн-регистрация новых автомобилей. Теперь подать заявку на оформление транспортного средства можно через портал my.gov.uz — не выходя из дома.

Источник: Vaib.Uz

Пока услуга работает только в Ташкенте — в регистрационно-экзаменационном отделении «Файзобод». Если тестирование пройдёт успешно, сервис будет внедрён по всему городу, а позже — и по всей стране.

Как подать заявку?

При заполнении формы на портале пользователь выбирает удобный способ получения услуги:

Обычная регистрация — с личным визитом в отделение СБДД.

Выездная регистрация — инспектор приедет по адресу клиента (за дополнительную плату).

После подачи заявки через портал, заявителю предоставляется госномер и счёт на оплату. После оплаты нужно приехать в отделение «Файзобод», сообщить номер заявки, пройти осмотр автомобиля, и получить на руки техпаспорт и номерной знак.

Что по ценам?

Регистрация транспорта:

Электромобили, мотоциклы и прицепы — 1,5 БРВ (примерно 562 500 сумов).

Остальной транспорт — 6,84 БРВ (около 2 565 000 сумов).

Дополнительные сборы:

Госномер — 3,5 БРВ (1 312 500 сумов).

Техпаспорт — 0,7 БРВ (262 500 сумов).

Техосмотр — 0,1 БРВ (37 500 сумов).

Заказ на дом

За выезд на дом для регистрации помимо вышеуказанных сборов потребуется дополнительная плата. Её размер зависит от срочности выполнения и расстояния (до 10 км):

В течение 1 дня — 4 БРВ (1 500 000 сумов).

В течение 3 дней — 3 БРВ (1 125 000 сумов).

В течение 5 дней — 2 БРВ (750 000 сумов).

За каждый километр свыше 10 км дополнительно начисляется 0,05 БРВ (18 750 сумов).