На строительство станции метро «Театральная» направят 8,36 млрд рублей

«Тот объем контрактных обязательств, который сегодня зафиксирован в отношениях с подрядными организациями, был полностью отражен в бюджете. Расходное обязательство приводится в соответствие с законом о бюджете. Речь не идет, я подчеркиваю это, хочу чтобы вы это зафиксировали, речь не идет об удорожании объекта», — заявил Михаил Смирнов.