В Узбекистане запустили промышленное производство рения

В результате многолетней научно-исследовательской работы ученых и специалистов АГМК, в 2021 году удалось получить рений с чистотой 99,9%. Этого высокого показателя достигли путем восстановления перрената аммония водородом.
Согласно утвержденному бизнес-плану на 2025 год, начато промышленное производство этого редкого металла.
На территории Узбекского комбината технологических металлов создали специализированный участок по выпуску рения, оснащенный современным оборудованием из Германии.
Сырье для производства рения поступает с медеплавильного завода, а также от местных промпредприятий.
АГМК планирует выпускать по 3 тонны продукции ежегодно, добавили в пресс-службе.
Рений — элемент под номером 75 в периодической таблице Менделеева, является одним из самых плотных и твердых металлов.
Области применения рения являются стратегически важными направлениями. Его используют в различных отраслях производства: от катализаторов для нефтехимии до авиастроения и электроники.
Спрос на рений на мировом рынке остается высоким: 1 килограмм металла в среднем оценивается в $2 000.