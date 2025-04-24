Кубань готовится к открытию курортного сезона

— Сейчас главная задача — оценить ожидаемый поток туристов и подготовить всю сопутствующую инфраструктуру — от точек питания до медпомощи, — отметила Анна Минькова.
Заместитель главы региона дала указание муниципальным образованиям во всех организациях ввести ежедневный контроль температуры тела с помощью бесконтактных термометров у детей и работников.
— Сотрудники обязательно должны пройти медосмотр и вакцинацию. Важно не допустить малейшей возможности распространения инфекций, — подчеркнула Анна Минькова.
В медицинских учреждениях организуют учения для сотрудников по выявлению и лечению потенциальных заболеваний. Также примут меры по обеспечению больниц необходимыми медикаментами.
В регионах, где наблюдается дефицит транспортных средств и рабочей силы, проведут мероприятия по решению проблем, связанных с наплывом туристов, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.