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Кубань готовится к открытию курортного сезона

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова провела заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с представителями профильных ведомств и муниципалитетов, где участники обсудили готовность региона к приему туристов.

Источник: Андрей Рубцов/ТАСС

— Сейчас главная задача — оценить ожидаемый поток туристов и подготовить всю сопутствующую инфраструктуру — от точек питания до медпомощи, — отметила Анна Минькова.

Заместитель главы региона дала указание муниципальным образованиям во всех организациях ввести ежедневный контроль температуры тела с помощью бесконтактных термометров у детей и работников.

— Сотрудники обязательно должны пройти медосмотр и вакцинацию. Важно не допустить малейшей возможности распространения инфекций, — подчеркнула Анна Минькова.

В медицинских учреждениях организуют учения для сотрудников по выявлению и лечению потенциальных заболеваний. Также примут меры по обеспечению больниц необходимыми медикаментами.

В регионах, где наблюдается дефицит транспортных средств и рабочей силы, проведут мероприятия по решению проблем, связанных с наплывом туристов, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.