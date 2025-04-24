Хабаровское предприятие готовит к выпуску новый вездеход для СВО

Компания-резидент ТОР «Патриотическая» ООО «Сониктранс», которая ведёт свою деятельность на территории Хабаровского края, разрабатывает новую машину повышенной проходимости. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вездеход, который бы пригодился нашим бойцам, защищающим Родину в зоне проведения специальной военной операции, собираются представить осенью текущего года.
Напомним, что «Сониктранс» в настоящее время занимается производством багги «Ерофей». По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, с 2023 года резидент передал в зону СВО уже 71 тактический автовездеход. Проект по сборке, ремонту и доработке спецтехники реализуется при поддержке министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
— Для поддержки бойцов в зоне СВО в 2023 году в соответствии с решением президента на Дальнем Востоке была создана ТОР «Патриотическая». Предприятия активно включились в поддержку наших бойцов на передовой. На фронт с Дальнего Востока идут дроны, тепловизионные прицелы, автовездеходы, снегоболотоходы, бронежилеты и медицинские средства. Мы продолжим развивать технологии и помогать нашим ребятам до полной победы, — сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.
Отметим, что предприятие постоянно работает над усовершенствованием эксплуатационных характеристик багги «Ерофей» в соответствии с потребностями фронта. Так, в последней версии вездехода, которая уже поставляется в войска, инженеры компании сконструировали удлиненную заднюю часть и улучшили технические характеристики. Машину также оснастили устройствами ночного видения.
— За время реализации комплекса мер господдержки ТОР «Патриотическая» наша компания вышла на пиковые мощности производства — 10 единиц в месяц. И мы готовы увеличивать показатели производства в случае дополнительных заказов. Преференциальный режим ТОР «Хабаровск» позволил нам оптимизировать расходы по налогам и страховым взносам, что дало возможность приступить к улучшению производимых моделей техники и разработке новых продуктов, — подчеркнул директор ООО «Сониктранс» Игорь Филиппов.
В частности, компания сейчас работает над созданием трёх модификаций беспилотных тележек — каждая из них под своё назначение. В настоящее время резидент занимается испытанием техники для официального подтверждения технических характеристик. Игорь Филиппов сказал, что потребность в таких тележках в зоне проведения специальной военной операции большая.