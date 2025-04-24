Хабаровское предприятие готовит к выпуску новый вездеход для СВО

— Для поддержки бойцов в зоне СВО в 2023 году в соответствии с решением президента на Дальнем Востоке была создана ТОР «Патриотическая». Предприятия активно включились в поддержку наших бойцов на передовой. На фронт с Дальнего Востока идут дроны, тепловизионные прицелы, автовездеходы, снегоболотоходы, бронежилеты и медицинские средства. Мы продолжим развивать технологии и помогать нашим ребятам до полной победы, — сказал полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.