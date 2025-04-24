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В Омской области сдают в аренду автовокзал

Общая площадь здания составляет 465,8 кв. м.

Источник: Om1 Омск

АО «Омскоблавтотранс» объявило о сдаче в аренду двухэтажного автовокзала в городе Калачинске. Здание, расположенное по адресу: ул. Вокзальная, д. 39, предлагается как нежилое помещение свободного назначения.

Общая площадь здания составляет 465,8 кв. м, а площадь земельного участка — 2045 кв. м. В здании предусмотрены все необходимые коммуникации, включая центральное отопление, водоснабжение и теплоснабжение, что делает его удобным для различных типов арендаторов.

Аренда доступна на длительный срок.