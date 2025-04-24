В Омской области сдают в аренду автовокзал

Общая площадь здания составляет 465,8 кв. м, а площадь земельного участка — 2045 кв. м. В здании предусмотрены все необходимые коммуникации, включая центральное отопление, водоснабжение и теплоснабжение, что делает его удобным для различных типов арендаторов.