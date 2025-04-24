Мусорный конфликт. Может ли Омск избавиться от тонн мусора

Мусорные баки у многоквартирных домов напоминают поле битвы: бытовые отходы навалены «с горкой», так как регоператор вывозит мусор по своему какому-то неведомому графику, а рядом с ними можно найти всё что угодно — от старого унитаза до строительного мусора.
«У нашего дома три контейнера, — рассказывает жительница дома № 114 по ул. 50 лет Профсоюзов Ольга Александровна, — но они всегда переполнены. Жителям хватало бы и двух баков, но наша площадка расположена за периметром дома, и из соседних домов мусор несут к нам. Когда делаешь замечание — возражают: мы, мол, регоператору платим одинаково, чего вы возмущаетесь? Но дворнику-то нашему они не платят! А дворники из-за этого бардака постоянно увольняются».
По словам Ольги Александровны, в начале реформы по обращению с ТКО у дома даже стояла сетка для сбора пластика, бутылок, жестяных банок. Но потом сетку кто-то сломал, а соседи стали говорить, что всё равно у нас в Омске потом всё на один полигон везут, нет смысла разделять мусор. Сетка пропала, а на жёлтый контейнер соседи скидываться не стали.
Так и живут, а реформа тем временем всё идёт. Мимо них. Как и мимо сотен тысяч других омичей.
Подробности в материале сайта «АиФ в Омске».
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В мае 2024 года президент подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно ему, во всех регионах переходят на экономику замкнутого цикла — она должна обеспечить к 2030 году 10%-ную сортировку отходов, захоронение более половины и не менее четверти вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов.
До 2011 года утилизацией мусора занимались компании со специальными лицензиями, которые потом отменили. Функции по обращению с отходами перешли к мелким предпринимателям, которые фактически отправляли весь мусор на несанкционированные свалки. Из-за быстрого роста количества этих свалок в 2018 — 2019 годах по стране прокатилась волна протестов. Затронули они и Омск — в феврале 2019-го люди вышли на митинг в 30-градусный мороз.
С января 2019 года «мусорные» дела было решено передать под контроль региональных операторов, а в регионах должны были установить разноцветные баки и станции для сортировки отходов и заводы для их утилизации.
Но Омская область вошла в число регионов, которые с такими высокими задачами не справились и отложили реформу. «Правильный» полигон не построили, а мусор за плату в 2 — 3 раза выше продолжили отвозить на старые, «временные», полигоны.
Теперь запустили новый федеральный проект. Но и с ним у Омской области проблемы. Его реализацию «повесили» на Минприроды, у которого, по словам его главы, нет возможности выполнить поставленные задачи.
«Почему министерство экологии должно заниматься вопросом совмещения регоператоров, производителей, утилизаторов, хотя реестр ведёт Росприроднадзор, контролирует всё производство Минпромторг, и почему-то вверху это контролирует Минприроды России. Это загадка. А нас вообще нигде нет», — сетует министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.
Люди не готовы.
В Омской области установили жёлтые контейнеры для раздельного сбора отходов. Но вот загвоздка — преимущественно в частном секторе, потому что в многоквартирных домах этим должны заняться УК и жильцы (за свой, конечно же, счёт). Но и сортировать отходы омичи не готовы. Большинство — из-за уверенности в том, что бутылки, пакеты, бумага и органика всё равно смешаются в мусоровозе и дружно отправятся на свалку вместе. Поэтому сортировку мусора хотят проводить автоматизированно.
«Автомат способен на очень высоком уровне делать эту работу самостоятельно. Лазер видит, где бутылка, где банка, где кусочек бумаги, и автоматически струи воздуха в разные стороны эти фракции отсортировывают», — рассказал исполнительный директор омского регоператора Дмитрий Третьяков.
Но зачем тогда нужны разноцветные баки и разные машины для жёлтых, синих, серых? Получается, затраты и на дополнительные мусоровозы, и на зарплату водителя, и выхлопы в атмосферу — излишни и бессмысленны.
Что уж говорить про людей, если даже компании не соблюдают законов. Не так давно появилась информация, что крупная компания по продаже фастфуда платит регоператору за вывоз, условно, одного бака в неделю, а мусор из 10 других в неизвестном направлении увозит «левый» мусоровоз. Как рассказал Третьяков, эти отходы были обнаружены на одном из полей под Чукреевкой.
«Как только мы это передаём в СМИ, через неделю этот уклонист приходит к нам, говорит: “Всё-всё-всё, имидж компании дороже, пожалуйста, остановитесь, давайте я начну соблюдать закон”. Но если мы передаём это в надзорные органы, обычно проходит два-три месяца — и мы получаем какой-то очень витиеватый ответ», — добавил Дмитрий Третьяков. А таких компаний-уклонистов в Омске не счесть.
Кто захочет покупать отходы?
Делать пластик из бутылок уже научились, превращать стекло в стекловату тоже. Схема простая — это как скисшее молоко оставить на блины или отдать кости, оставшиеся после ужина, собаке. Но если в этих двух случаях мы сэкономим, то на сортировку, переработку отходов и производство из вторсырья чего-нибудь уходит огромное количество времени и денег. А спрос на такие товары остаётся минимальным.
Станете ли вы покупать тазик из переработанных бутылок за 1000 ₽, когда можете купить новенький китайский за 200? Поэтому в отрасль мусоропереработки предприниматели входить не спешат — невыгодно. Да и у потребителей желания покупать безделушки, сделанные из мусора, нет.
Существует и технология, по которой пластик перерабатывают в гранулы, а после из них делают новые бутылки.
«Если вы производите простую ПЭТ-бутылку, то она пользуется огромным спросом, поскольку её легко перерабатывать. Для её изготовления используются хорошо перерабатываемые материалы. Однако существует и другой вид бутылок — цветные непрозрачные. Для их производства используются те же самые материалы, и отбор бутылок происходит по тем же самым критериям. Но, несмотря на это, они не пользуются таким же спросом», — говорит директор по устойчивому развитию ППК «Российский экологический оператор» Игорь Забралов.
Дело в том, что если в процессе переработки смешать цветные бутылки с прозрачными, получится мутная фракция, которую невозможно вернуть в оборот. В связи с этим спрос на цветные бутылки либо совсем отсутствует, либо почти нулевой.
Обеспечение необходимого количества цветных бутылок — довольно затратное дело, поэтому им не уделяется должного внимания. В результате в переработку попадают любые бутылки, которые удаётся найти, а не только те, которые были отобраны по определённым критериям.
Региональное правительство в начале года заявило, что за три года в Омской области построят три мусоросортировочных завода. Первый уже в октябре 2026 года должен появиться на территории Таврического района, строительство планируют начать в мае. Ещё два — в Тарском и Омском районах. Кстати, на строительство объекта в Таре уже получили положительное заключение экологической экспертизы, сейчас идёт поиск финансирования. Однако в январе 2026 года все временные площадки для сбора отходов должны быть закрыты. И куда прятать тонны омского мусора на эти 10, в лучшем случае, месяцев — непонятно.