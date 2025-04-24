Мусорный конфликт. Может ли Омск избавиться от тонн мусора

«У нашего дома три контейнера, — рассказывает жительница дома № 114 по ул. 50 лет Профсоюзов Ольга Александровна, — но они всегда переполнены. Жителям хватало бы и двух баков, но наша площадка расположена за периметром дома, и из соседних домов мусор несут к нам. Когда делаешь замечание — возражают: мы, мол, регоператору платим одинаково, чего вы возмущаетесь? Но дворнику-то нашему они не платят! А дворники из-за этого бардака постоянно увольняются».