МАРТ назвал российскую сеть, завышающую цены в Беларуси

Министерством антимонопольного регулирования и торговли обнаружены завышения цен в российской сети магазинов в Беларуси, сообщила пресс-служба ведомства.
Вообще, в первом квартале 2025-го специалисты МАРТ выявили нарушения в ценообразовании у 74 субъектов хозяйствования. К административной ответственности, а также к мерам профилактического характера привлекли 122 виновных. Штрафы по административным делам превысили 200 тысяч белорусских рублей (также и по материалам прошлых лет.
Среди прочих нарушения установили у компании «ПВ-Запад», управляющей в Беларуси сетью дискаунтеров «Доброцен», которая является ответвлением одноименной торговой сети в России. В их магазинах превышали максимальные торговые надбавки на хлеб, молочные продукты, сыры, фрукты, рыбные консервы, нектары и консервы для детского питания. Еще в сети прибавляли максимально разрешенный процент наценки, но не к отпускной цене производителя, а к оптовой цене в нарушение норм ценового постановления № 713.
В итоге экономический суд Минска наложил штрафы на «ПВ-Запад» и трех должностных лиц, размер которых превысил 4500 белорусских рублей.
В МАРТ проинформировали о том, что нарушения по ценам были выявлены и у других компаний, как у производителей, так и у продавцов. Среди нарушителей оказалась и дочерняя компания торговой сети «Евроопт». В частности, «Интернет-магазин Евроопт» завышал как оптовые, так и розничные цены. За эти и другие нарушения компанию оштрафовали на сумму свыше 49 тысяч белорусских рублей и привлекли к ответственности должностных лиц. Компания обжаловала решение суда, но жалоба не была удовлетворена.
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