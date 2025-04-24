МАРТ назвал российскую сеть, завышающую цены в Беларуси

В МАРТ проинформировали о том, что нарушения по ценам были выявлены и у других компаний, как у производителей, так и у продавцов. Среди нарушителей оказалась и дочерняя компания торговой сети «Евроопт». В частности, «Интернет-магазин Евроопт» завышал как оптовые, так и розничные цены. За эти и другие нарушения компанию оштрафовали на сумму свыше 49 тысяч белорусских рублей и привлекли к ответственности должностных лиц. Компания обжаловала решение суда, но жалоба не была удовлетворена.