В Самарской области заработает ветроэлектростанция мощностью 231 МВт в 2025 году

Инвестором проекта ветроэлектростанции, который был задуман еще в 2021-м году, выступает ООО «УК “Ветроэнергетика”. Пауза в строительстве возникала из-за санкций: датский поставщик ветроэнергетических установок отказался везти оборудование в нашу страну. Но в 2024-м году проект был возобновлен, благодаря поставкам со стороны технологического партнера из дружественной страны, подчеркнул Вячеслав Федорищев.