В Самарской области заработает ветроэлектростанция мощностью 231 МВт в 2025 году

Вячеслав Федорищев рассказал в соцсетях о том, что в регионе приступили к строительству ветроэлектростанции. Она возводится в Красноармейском районе области.
По словам губернатора, сейчас компанией-инвестором производится монтаж ветрогенераторов. Планируется, что будущая ветроэлектростанция станет масштабным энергетическим объектом.
«Мощность станции — 231 МВт. Всего будет 37 установок. 231 МВт — это примерно 10% от текущего энергопотребления Самарской области», — уточнил Вячеслав Федорищев.
Сообщается, что будущая ветроэлектростанция, которую планируют запустить в 2025 году, сможет обеспечивать энергией примерно 100 тысяч домохозяйств региона. Что сопоставимо с населением Новокуйбышевска.
По мнению губернатора, новый объект энергетики позволит улучшить экологию, снизить нагрузку на действующие электростанции и привлечь миллиардные инвестиции в экономику Самарской области.
Инвестором проекта ветроэлектростанции, который был задуман еще в 2021-м году, выступает ООО «УК “Ветроэнергетика”. Пауза в строительстве возникала из-за санкций: датский поставщик ветроэнергетических установок отказался везти оборудование в нашу страну. Но в 2024-м году проект был возобновлен, благодаря поставкам со стороны технологического партнера из дружественной страны, подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!