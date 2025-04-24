Средняя зарплата в Беларуси выросла сразу на 170 рублей

В феврале данный показатель равнялся 2428,1 рубля — таким образом, за месяц средний доход белоруса до вычета налогов вырос на 173 рубля и 70 копеек.
В марте зарплаты выросли не только в Минске, но и во всех регионах — в среднем более чем на 100 рублей. По-прежнему больше всего получают в среднем в белорусской столице — 3544,7 рубля.
Второе место в этом рейтинге занимают жители Минской области — 2635,3 рубля. Далее идет Гомельщина (2302,3 рубля), на третьем месте — Гродненщина (2275,5 рубля), на четвертом — Брестская область (2259,7 рубля), на пятом — Могилевская (2156 рублей). Витебская область со средней зарплатой в размере 2143,1 рубля замыкает список.
Самые богатые и не очень
По видам профессиональной деятельности традиционно лидерами являются представители сферы «Информация и связь»: в марте они заработали в среднем 6417,6 рубля.
В секторе «Финансовая и страховая деятельность» средняя зарплата составила 4052,8 рублей. Более 3 тысяч рублей получали работники, занятые в строительстве и научно-технической деятельности.
Самая маленькая средняя зарплата остается в сфере образования — 1809,5 рубля.
Ранее аналитики Евразийского банка развития сообщили, что рост зарплат в Беларуси продолжится. Этому будут способствовать высокая кадровая конкуренция и запланированное в бюджете повышение оплаты труда в государственном секторе.