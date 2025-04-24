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В Екатеринбурге парковки временно станут бесплатными

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге городские уличные парковки с 1 по 15 мая будут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

«Приняли решение с 1 по 15 мая отменить плату за пользование городскими уличными парковками», — написал мэр.

Также жители и гости города смогут воспользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами бесплатно в течение всего 9 мая.