В Екатеринбурге парковки временно станут бесплатными

«Приняли решение с 1 по 15 мая отменить плату за пользование городскими уличными парковками», — написал мэр.
Также жители и гости города смогут воспользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами бесплатно в течение всего 9 мая.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге городские уличные парковки с 1 по 15 мая будут бесплатными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.
«Приняли решение с 1 по 15 мая отменить плату за пользование городскими уличными парковками», — написал мэр.
Также жители и гости города смогут воспользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами бесплатно в течение всего 9 мая.