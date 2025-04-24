Рестораны-причалы на ростовской набережной стоят незаконно

По словам господина Грызлова, ситуация связана с правовым экспериментом, запущенном в 2008 году, который сменил статус портов Ростов-на-Дону и Азов с речного на морской.
«Есть наличие правового пробела при регистрации классификационного освидетельствования, определение которого дано только в кодексе внутреннего водного транспорта, как несамоходное плывущее сооружение, не являющимся судном. Например, катер, понтон, плывучие рестораны. В свою очередь кодекс торгового мореплавания такого вида плавсредств не содержит… Все что стоит у нас возле причальной стенке в виде наших ресторанов — стоят здесь незаконно. Решения в морском законодательстве нет», — приводятся слова господина Грызлова в сообщении.
Отсутствие решений на законном уровне этого вопроса является препятствием для различной деятельности порта и для предпринимательства на воде, отмечается в публикации.
По данным РБК Ростов, в регионе планируют создать рабочую группу, которая займется вопросом возвращения речного статуса портам Ростов и Азов.