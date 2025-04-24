Рестораны-причалы на ростовской набережной стоят незаконно

«Есть наличие правового пробела при регистрации классификационного освидетельствования, определение которого дано только в кодексе внутреннего водного транспорта, как несамоходное плывущее сооружение, не являющимся судном. Например, катер, понтон, плывучие рестораны. В свою очередь кодекс торгового мореплавания такого вида плавсредств не содержит… Все что стоит у нас возле причальной стенке в виде наших ресторанов — стоят здесь незаконно. Решения в морском законодательстве нет», — приводятся слова господина Грызлова в сообщении.