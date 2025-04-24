Энергия природы: в 2025 году в Самарской области заработает ветроэлектростанция

Мощность будущей ветроэлектростанции составит 231 МВт. Всего будет установлено 37 установок мощностью 6,25 МВт каждая, связанные между собой системой подземных кабельных линий и наземных автомобильных дорог общей протяженностью более 40 километров. В единую энергосистему мощность будет выдаваться через вновь построенную подстанцию 220 / 35кВ.