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В Екатеринбурге суд обратил в доход России активы крупной лизинговой компании

Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил обратить в доход РФ активы крупнейшей российской компании в области лизинга железнодорожных вагонов АО «Вектор Рейл». Таким образом суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ.

«С ответчиков солидарно взыскано 30,1 млрд рублей. Средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Также в доход государства обращены 1,4 млн обыкновенных акций АО “Вектор-Рейл”, — цитирует “РИА Новости” представителя суда.

Ответчиками по иску выступали АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), АО «Вектор Рейл», а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица заявлено ОАО «Российские железные дороги».

В материалах дела указывалось, что в 2012 — 2013 годах ФГК за