В Екатеринбурге суд обратил в доход России активы крупной лизинговой компании

Ответчиками по иску выступали АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), АО «Вектор Рейл», а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица заявлено ОАО «Российские железные дороги».