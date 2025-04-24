В Екатеринбурге суд обратил в доход России активы крупной лизинговой компании

«С ответчиков солидарно взыскано 30,1 млрд рублей. Средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Также в доход государства обращены 1,4 млн обыкновенных акций АО “Вектор-Рейл”, — цитирует “РИА Новости” представителя суда.
Ответчиками по иску выступали АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК), АО «Вектор Рейл», а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица заявлено ОАО «Российские железные дороги».
В материалах дела указывалось, что в 2012 — 2013 годах ФГК за