Южный Урал развивает сотрудничество с китайскими провинциями

«Опыт создания и функционирования Даляньской зоны свободной торговли интересен для Челябинской области, которая сейчас создает собственную особую экономическую зону. Значительная часть из того, что мы увидели сегодня здесь, — это как раз пищевая продукция из Челябинской области. Она широко представлена и в магазинах. Мы видим значительный интерес к этой продукции, поэтому будем наращивать и укреплять сотрудничество», — отметил Алексей Текслер.