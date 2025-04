Южный Урал развивает сотрудничество с китайскими провинциями

Челябинская делегация посетила крупнейший комбинат по производству специализированной стали компании Dongbei Special Steel Group Co., Ltd, Даляньскую зону свободной торговли, созданную в 2017 году, презентационную зону Российского экспортного центра, корпорацию тяжелого машиностроения (Northern Heavy Industries Group Co., Ltd.), расположенную в Шэньянской зоне экономического и технологического развития, производственную площадку компании Kede CNC Co., Ltd — ведущего производителя высокотехнологичных систем ЧПУ, станков и промышленной робототехники.