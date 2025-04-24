Спрос на шашлычников в Новосибирске вырос на 19%

Жители Новосибирска стали активнее арендовать беседки и нанимать поваров для приготовления шашлыков. По данным Авито Услуг, в апреле 2025 года спрос на эти услуги увеличился на 43%. В некоторых городах, таких как Саратов и Ижевск, спрос вырос в 4−5 раз.
Из-за дефицита бесплатных мангальных зон появился новый сервис: за 2000−3000 рублей исполнители занимают места на рассвете, украшают беседки и приносят уголь. Одновременно вырос спрос на профессиональных шашлычников — в Новосибирске на 19%, а в Москве и Туле — почти в 2 раза.
По данным Авито Работы, в апреле 2025 года средняя зарплата мангальщиков достигла 171 203 рубля в месяц. Также на 56% увеличился спрос на поваров, которым предлагают около 91 436 рублей.