Спрос на шашлычников в Новосибирске вырос на 19%

Жители Новосибирска стали активнее арендовать беседки и нанимать поваров для приготовления шашлыков. По данным Авито Услуг, в апреле 2025 года спрос на эти услуги увеличился на 43%. В некоторых городах, таких как Саратов и Ижевск, спрос вырос в 4−5 раз.