Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси средняя зарплата выросла на 173 рубля, составив 2601,8 рубля

Белстат сказал, сколько составила средняя зарплата в Беларуси в марте 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси средняя зарплата выросла на 173 рубля, составив 2601,8 рубля. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.

В сообщении сказано, что номинальная начисленная средняя заработная плата в марте 2025 года составила 2601,8 рубля. Напомним, что в феврале указанный показатель составил 2428,1 рубля. Это значит, что за месяц средняя зарплата увеличилась на 173,7 рубля.

Согласно данным, самая высокая средняя заработная плата остается в Минске — 3544,7 рубля. На втором месте оказалась Минская область, где указанный показатель в марте был 2635,3 рубля. На третьем месте указана Гомельская область — 2302,3 рубля, затем Гродненская область — 2275,5 рубля.

В Брестской области средняя зарплата в марте 2025 года составила 2259,7 рубля, в Витебской области она была 2143,1 рубля, а в Могилевской — 2156 рублей.

Тем временем КГК Беларуси занялся вопросом температуры горячей воды ниже нормы.

Ранее Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.