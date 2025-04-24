В Беларуси средняя зарплата выросла на 173 рубля, составив 2601,8 рубля. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
В сообщении сказано, что номинальная начисленная средняя заработная плата в марте 2025 года составила 2601,8 рубля. Напомним, что в феврале указанный показатель составил 2428,1 рубля. Это значит, что за месяц средняя зарплата увеличилась на 173,7 рубля.
Согласно данным, самая высокая средняя заработная плата остается в Минске — 3544,7 рубля. На втором месте оказалась Минская область, где указанный показатель в марте был 2635,3 рубля. На третьем месте указана Гомельская область — 2302,3 рубля, затем Гродненская область — 2275,5 рубля.
В Брестской области средняя зарплата в марте 2025 года составила 2259,7 рубля, в Витебской области она была 2143,1 рубля, а в Могилевской — 2156 рублей.
Тем временем КГК Беларуси занялся вопросом температуры горячей воды ниже нормы.
Ранее Белгидромет предупредил про резкое похолодание и снег в конце апреля в Беларуси.
Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.