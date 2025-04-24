В Беларуси средняя зарплата выросла на 173 рубля, составив 2601,8 рубля

В сообщении сказано, что номинальная начисленная средняя заработная плата в марте 2025 года составила 2601,8 рубля. Напомним, что в феврале указанный показатель составил 2428,1 рубля. Это значит, что за месяц средняя зарплата увеличилась на 173,7 рубля.