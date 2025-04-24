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Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. В Узбекистане три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента, сообщает Минюст.

Источник: Sputnik.uz

Согласно постановлению, Ташкентский государственный медицинский университет будет создан на базе Ташкентской медицинской академии, Ташкентского педиатрического медицинского института и Ташкентского государственного стоматологического института.

говорится в сообщении

В соответствии с документом:

  • на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Ташкентской медицинской академии создадут Медицинский научно-инновационный исследовательский институт;
  • Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии будет реорганизован в Ургенчский государственный медицинский институт;
  • многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии, клинику Ташкентского педиатрического медицинского института и клинику Ташкентского государственного стоматологического института переименуют в клиники Ташкентского государственного медицинского университета;
  • Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентской медицинской академии будут переименованы в Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентского государственного медицинского университета;
  • академические лицеи при Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте переименуют в академические лицеи №№ 1, 2 и 3 Ташкентского государственного медицинского университета.

Приведение образовательных программ в соответствие с международными медицинскими образовательными стандартами, внедрение основанных на компетенциях медицинских образовательных программ определено как одна из основных задач и направлений деятельности университета.

говорится в сообщении

Указано, что университет является ведущим высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров для медицинской сферы.

Кроме того,

  • начиная с 2025/2026 учебного года поэтапно на уровне магистратуры будут формировать отдельные группы с обучением на иностранных языках;
  • специализированные медицинские центры и медицинские учреждения Ташкента определены в качестве баз для клинической практики студентов университета;
  • прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года.

Начиная с 2025/2026 учебного года все студенты, обучающиеся в Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте, продолжат обучение в Университете. Выпускникам диплом университета выдается в установленном порядке.

говорится в сообщении

В структуре университета создадут Фонд развития Ташкентского государственного медицинского университета, который будет пополняться за счет благотворительных пожертвований.