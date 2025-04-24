Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет

Начиная с 2025/2026 учебного года все студенты, обучающиеся в Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте, продолжат обучение в Университете. Выпускникам диплом университета выдается в установленном порядке.