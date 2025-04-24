Три медвуза объединят в Ташкентский государственный медицинский университет

Согласно постановлению, Ташкентский государственный медицинский университет будет создан на базе Ташкентской медицинской академии, Ташкентского педиатрического медицинского института и Ташкентского государственного стоматологического института.
В соответствии с документом:
- на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории Ташкентской медицинской академии создадут Медицинский научно-инновационный исследовательский институт;
- Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии будет реорганизован в Ургенчский государственный медицинский институт;
- многопрофильную клинику Ташкентской медицинской академии, клинику Ташкентского педиатрического медицинского института и клинику Ташкентского государственного стоматологического института переименуют в клиники Ташкентского государственного медицинского университета;
- Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентской медицинской академии будут переименованы в Термезский и Чирчикский филиалы Ташкентского государственного медицинского университета;
- академические лицеи при Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте переименуют в академические лицеи №№ 1, 2 и 3 Ташкентского государственного медицинского университета.
Приведение образовательных программ в соответствие с международными медицинскими образовательными стандартами, внедрение основанных на компетенциях медицинских образовательных программ определено как одна из основных задач и направлений деятельности университета.
Указано, что университет является ведущим высшим образовательным учреждением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов с высшим образованием и научных кадров для медицинской сферы.
Кроме того,
- начиная с 2025/2026 учебного года поэтапно на уровне магистратуры будут формировать отдельные группы с обучением на иностранных языках;
- специализированные медицинские центры и медицинские учреждения Ташкента определены в качестве баз для клинической практики студентов университета;
- прием студентов в университет начинается с 2025/2026 учебного года.
Начиная с 2025/2026 учебного года все студенты, обучающиеся в Ташкентской медицинской академии, Ташкентском педиатрическом медицинском институте и Ташкентском государственном стоматологическом институте, продолжат обучение в Университете. Выпускникам диплом университета выдается в установленном порядке.
В структуре университета создадут Фонд развития Ташкентского государственного медицинского университета, который будет пополняться за счет благотворительных пожертвований.