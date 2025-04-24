Автовокзал в Омской области ищет нового арендатора

Площадь здания составляет 465,8 квадратных метра, прилегающий земельный участок — 2045 квадратов. Объект оснащён необходимыми инженерными коммуникациями: центральное отопление, водоснабжение и теплоснабжение уже подключены, что позволяет использовать помещение под самые разные задачи — от офиса до торговых точек или сервисных организаций.