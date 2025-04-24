В 2025 году Воронежская область выделит 34 миллиарда рублей на ремонт дорог

В 2025 году бюджет на развитие дорожной инфраструктуры Воронежской области составит 34 миллиарда рублей. Как сообщил губернатор Александр Гусев во время своего ежегодного отчета, он решил увеличить эту сумму на 7 миллиардов, что до корректировки составляло 27 миллиардов.
В 2024 году в регионе было отремонтировано более 1,4 тысячи километров дорог местного и регионального значения. Это включает в себя освещение на 108 километрах, 30 наземных переходов и 60 километров тротуаров.
Гусев также отметил крупные объекты, находящиеся в стадии реконструкции и строительства в городе, включая второй этап Остужевской развязки, который приближается к завершению, а также третью очередь работ. Уже удалось построить дороги от Шишкова до Тимирязева и от Загоровского к Ломоносову. Ведутся работы по дублеру Московского проспекта.
Недавно стало известно, что региональный бюджет выделит 4 миллиарда рублей на дороги местного назначения. Эта информация была озвучена на одном из заседаний в областной администрации. Кроме того, было предложено увеличить выделенные средства на 2 миллиарда, с чем власти согласились. Эта сумма пойдет на субсидии для развития дорожного фонда.