В 2025 году Воронежская область выделит 34 миллиарда рублей на ремонт дорог

Недавно стало известно, что региональный бюджет выделит 4 миллиарда рублей на дороги местного назначения. Эта информация была озвучена на одном из заседаний в областной администрации. Кроме того, было предложено увеличить выделенные средства на 2 миллиарда, с чем власти согласились. Эта сумма пойдет на субсидии для развития дорожного фонда.