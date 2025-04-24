9 мая в Екатеринбурге отменят плату за проезд в наземном транспорте

Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
«Жители и гости Екатеринбурга смогут воспользоваться наземным общественным транспортом — трамваями, троллейбусами и автобусами — бесплатно в течение всего 9 мая», — написал в телеграм-канале Алексей Орлов.
В пресс-службе администрации города добавили, что бесплатный проезд стал возможным, в том числе благодаря внедрению брутто-контрактов. Теперь перевозчики не зависят от сбора платежей, а получают оплату за работу от муниципалитета.
«МК-Урал» ранее писал, что ведущими артистами концерта в честь Дня Победы в Екатеринбурге 9 мая станут Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо».
Главной площадкой празднования 80-летия окончания Великой Отечественной войны станет Исторический сквер, где разместится большая сцена.