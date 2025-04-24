Казахстан упрощает расчеты с Турцией

Отметим, в 2024 году почти 80% всего объема отправленных за рубеж денежных переводов через системы денежных переводов суммарно пришлось лишь на три страны — Узбекистан (234,1 млрд тенге), Россию (231,2 млрд тгенге) и Турцию (156,2 млрд тенге).