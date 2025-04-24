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Казахстан упрощает расчеты с Турцией

Казахстан упрощает расчеты с Турцией, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Источник: Национальный банк Казахстана

«Председатели центробанков Казахстана и Турции — Тимур Сулейменов и Фатих Карахан подписали Двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира», — говорится в сообщении.

Как поясняет монетарный регулятор, документ позволит упростить взаимные расчеты между странами, снизит валютные риски, активизирует торговлю между Казахстаном и Турцией.

Отметим, в 2024 году почти 80% всего объема отправленных за рубеж денежных переводов через системы денежных переводов суммарно пришлось лишь на три страны — Узбекистан (234,1 млрд тенге), Россию (231,2 млрд тгенге) и Турцию (156,2 млрд тенге).

Объемы денежных средств, которые были получены из Турции в прошлом году, составили 20,3 млрд тенге.