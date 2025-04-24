Казахстан упрощает расчеты с Турцией

«Председатели центробанков Казахстана и Турции — Тимур Сулейменов и Фатих Карахан подписали Двустороннее соглашение по валютному свопу Казахстанский тенге/Турецкая лира», — говорится в сообщении.
Как поясняет монетарный регулятор, документ позволит упростить взаимные расчеты между странами, снизит валютные риски, активизирует торговлю между Казахстаном и Турцией.
Отметим, в 2024 году почти 80% всего объема отправленных за рубеж денежных переводов через системы денежных переводов суммарно пришлось лишь на три страны — Узбекистан (234,1 млрд тенге), Россию (231,2 млрд тгенге) и Турцию (156,2 млрд тенге).
Объемы денежных средств, которые были получены из Турции в прошлом году, составили 20,3 млрд тенге.