Детский инфекционный центр в Омске достроит другой подрядчик

Для завершения строительства детского инфекционного стационара в Омске будет выбран другой подрядчик, сообщили в правительстве Омской области. Объект расположен на улице Перелета в Кировском округе. Изначально работы здесь выполняла Военно-строительная компания минобороны России.
Новому подрядчику предстоит завершить строительство. Он должен доделать тепловой контур объекта, смонтировать инженерные сети и сделать чистовую отделку помещений. На строительство объекта здравоохранения выделено 6, 3 млрд рублей, по планам он будет сдан в 2027 году.