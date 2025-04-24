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Детский инфекционный центр в Омске достроит другой подрядчик

Объект будет сдан в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Для завершения строительства детского инфекционного стационара в Омске будет выбран другой подрядчик, сообщили в правительстве Омской области. Объект расположен на улице Перелета в Кировском округе. Изначально работы здесь выполняла Военно-строительная компания минобороны России.

Новому подрядчику предстоит завершить строительство. Он должен доделать тепловой контур объекта, смонтировать инженерные сети и сделать чистовую отделку помещений. На строительство объекта здравоохранения выделено 6, 3 млрд рублей, по планам он будет сдан в 2027 году.