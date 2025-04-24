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Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить без изменений основную ставку: на уровне 14% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Источник: Sputnik.uz

По информации ЦБ, показатели общей и базовой инфляции, сложившиеся в последние месяцы, указывают на сохраняющуюся неопределенность инфляционных процессов.

Риски, связанные с дисбалансами между совокупным спросом и предложением, а также усилением внешней неопределенности требуют сохранения текущего относительно жесткого уровня денежно-кредитных условий.

Принятое решение направлено на возвращение инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивому тренду снижения и создание условий для достижения 5% таргета в среднесрочной перспективе.

говорится в сообщении

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 12 июня.