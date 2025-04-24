Центробанк Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14% годовых

По информации ЦБ, показатели общей и базовой инфляции, сложившиеся в последние месяцы, указывают на сохраняющуюся неопределенность инфляционных процессов.
Риски, связанные с дисбалансами между совокупным спросом и предложением, а также усилением внешней неопределенности требуют сохранения текущего относительно жесткого уровня денежно-кредитных условий.
Принятое решение направлено на возвращение инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивому тренду снижения и создание условий для достижения 5% таргета в среднесрочной перспективе.
Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 12 июня.