В Омске вместо автобуса № 25 запустят маршрут № 98 по кольцу

Об изменении сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале. По его словам, маршрут № 98 будет работать по кольцевой схеме и охватывать несколько крупных улиц: Студенческую, проспект Мира, Попова, 50 лет Октября, 22 Апреля и Нефтезаводскую. Далее автобус будет возвращаться на Студенческую.