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В Омске вместо автобуса № 25 запустят маршрут № 98 по кольцу

Дополнительный рейс автобусного маршрута № 25, ходивший от СибАДИ до улицы Студенческой, прекратит работу с 1 мая.

Вместо него в городе появится новый маршрут под номером 98.

Об изменении сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале. По его словам, маршрут № 98 будет работать по кольцевой схеме и охватывать несколько крупных улиц: Студенческую, проспект Мира, Попова, 50 лет Октября, 22 Апреля и Нефтезаводскую. Далее автобус будет возвращаться на Студенческую.

На линии планируют выпустить автобус малого класса. Это позволит сохранить транспортное сообщение для пассажиров, пользующихся укороченным направлением.