Казахстан может заняться строительством в Афганистане железной дороги «Тургунди — Герат»

Следующим этапом должно стать заключение соглашения о сотрудничестве в области транспорта и логистики. В его рамках определят начало строительства железнодорожной линии на участке «Тургунди — Герат», необходимой инфраструктуры, а также транспортно-логистического центра в г. Герате.