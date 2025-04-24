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Казахстан может заняться строительством в Афганистане железной дороги «Тургунди — Герат»

АЛМАТЫ, 24 апр — Sputnik. Казахстан и Афганистан достигли договоренностей о строительстве железной дороги «Тургунди — Герат — Кандагар — Спин-Болдак», сообщили в пресс-службе правительства.

Источник: Официальный тelegram-канал правительства Казахстана

В рамках визита казахстанской делегации во главе с вице-премьером — министром национальной экономики Сериком Жумангариным в Афганистан, между министерством торговли и интеграции Казахстана и министерством общественных работ Афганистана подписан протокол о намерениях, закрепляющий заинтересованность в участии в строительстве железной дороги «Тургунди — Герат — Кандагар — Спин-Болдак».

говорится в сообщении

Следующим этапом должно стать заключение соглашения о сотрудничестве в области транспорта и логистики. В его рамках определят начало строительства железнодорожной линии на участке «Тургунди — Герат», необходимой инфраструктуры, а также транспортно-логистического центра в г. Герате.

Проект имеет особое значение для Казахстана с точки зрения расширения региональной транзитной взаимосвязанности, укрепления транспортно-логистических связей между Центральной и Южной Азией, обеспечения доступа к портам Индийского океана.

отметили в пресс-службе

Новая ж/д линия станет ключевым звеном будущего транснационального коридора, проходящего через территорию Афганистана и обеспечивающего кратчайший маршрут для грузоперевозок в южном направлении.

Также отмечается, что протокол предусматривает проработку возможности создания совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Афганистана и Туркменистана в юрисдикции МФЦА.

Наряду со строительством железнодорожной линии одновременно вдоль нее предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля.