Казахстан может заняться строительством в Афганистане железной дороги «Тургунди — Герат»

В рамках визита казахстанской делегации во главе с вице-премьером — министром национальной экономики Сериком Жумангариным в Афганистан, между министерством торговли и интеграции Казахстана и министерством общественных работ Афганистана подписан протокол о намерениях, закрепляющий заинтересованность в участии в строительстве железной дороги «Тургунди — Герат — Кандагар — Спин-Болдак».
Следующим этапом должно стать заключение соглашения о сотрудничестве в области транспорта и логистики. В его рамках определят начало строительства железнодорожной линии на участке «Тургунди — Герат», необходимой инфраструктуры, а также транспортно-логистического центра в г. Герате.
Проект имеет особое значение для Казахстана с точки зрения расширения региональной транзитной взаимосвязанности, укрепления транспортно-логистических связей между Центральной и Южной Азией, обеспечения доступа к портам Индийского океана.
Новая ж/д линия станет ключевым звеном будущего транснационального коридора, проходящего через территорию Афганистана и обеспечивающего кратчайший маршрут для грузоперевозок в южном направлении.
Также отмечается, что протокол предусматривает проработку возможности создания совместного предприятия между железными дорогами Казахстана, Афганистана и Туркменистана в юрисдикции МФЦА.
Наряду со строительством железнодорожной линии одновременно вдоль нее предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля.