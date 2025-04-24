ЕЭК: интеграционные процессы в ЕАЭС позитивно влияют на Центральную Азию

Он выступил с презентацией достижений и перспектив евразийской экономической интеграции в ходе сессии ЭСКАТО в столице Таиланда Бангкоке.
Влияние интеграционных процессов, происходящих в Евразийском экономическом союзе, выходит за рамки его государств-членов, оказывая позитивное воздействие на соседние регионы, включая Центральную Азию.
Он отметил, что Союз способствует устойчивому развитию в евразийском регионе, обеспечивая ряд ключевых процессов, связанных со свободным движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, инвестиционным сотрудничеством, формированием эффективной транспортной и логистической сети.
Также состоялась встреча министра ЕЭК с заместителем Генерального секретаря ООН — исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсия Алишахбаной. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в контексте реализации Целей устойчивого развития.
Заместитель Генсека ООН отметила, что ЭСКАТО заинтересована в расширении взаимодействия в различных сферах с ЕЭК, а также со странами ЕАЭС.
В свою очередь Бахыт Султанов подчеркнул важность активизации сотрудничества для преодоления современных вызовов и адаптации к глобальным изменениям.
ЕЭК и ЭСКАТО готовятся подписать новый меморандум о взаимопонимании.
Стороны подтвердили, что он включит в себя новые приоритеты и задачи сотрудничества с учетом необходимости адаптации к глобальным изменениям.
Подписание документа станет важным шагом в укреплении партнерства между ЕЭК и ЭСКАТО.