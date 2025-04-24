В Екатеринбурге хотят запустить рейсы в экзотические страны

По его словам, ассоциация надеется, что в этом году получится реализовать данные авиасообщения. В списке основных вопросов по экзотическим маршрутам — авиакомпании, которые будут совершать рейсы, и возможности для технической посадки на дозаправку судна. Сейчас неизвестно, где могут совершаться такие остановки.