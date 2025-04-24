Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге хотят запустить рейсы в экзотические страны

В Екатеринбурге добиваются возможности летать в Тегеран и Малайзию.

Источник: Комсомольская правда

Уральская ассоциация туризма ищет возможности для реализации авиасообщений в две экзотические страны. Из Екатеринбурга хотят запустить рейсы в Иран и Малайзию. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции 24 апреля.

— От лица Уральской ассоциации туризма, естественно, в диалоге с авиаперевозчиками, мы из наиболее интересного рассматриваем и прорабатываем детально два направления: это Екатеринбург — Тегеран (Иран) и Екатеринбург — либо Куала-Лумпур, либо Лангкави (Малайзия), — сообщил Михаил Мальцев.

По его словам, ассоциация надеется, что в этом году получится реализовать данные авиасообщения. В списке основных вопросов по экзотическим маршрутам — авиакомпании, которые будут совершать рейсы, и возможности для технической посадки на дозаправку судна. Сейчас неизвестно, где могут совершаться такие остановки.

Как рассказал президент Уральской ассоциации туризма, право на полеты из Екатеринбурга в Тегеран имеют два авиаперевозчика: Red Wings и Mahan Air. Для возможности таких авиасообщений нужно учитывать в том числе и внешнеполитический фактор.