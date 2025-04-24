В Екатеринбурге хотят запустить рейсы в экзотические страны

Уральская ассоциация туризма ищет возможности для реализации авиасообщений в две экзотические страны. Из Екатеринбурга хотят запустить рейсы в Иран и Малайзию. Об этом сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев во время пресс-конференции 24 апреля.
— От лица Уральской ассоциации туризма, естественно, в диалоге с авиаперевозчиками, мы из наиболее интересного рассматриваем и прорабатываем детально два направления: это Екатеринбург — Тегеран (Иран) и Екатеринбург — либо Куала-Лумпур, либо Лангкави (Малайзия), — сообщил Михаил Мальцев.
По его словам, ассоциация надеется, что в этом году получится реализовать данные авиасообщения. В списке основных вопросов по экзотическим маршрутам — авиакомпании, которые будут совершать рейсы, и возможности для технической посадки на дозаправку судна. Сейчас неизвестно, где могут совершаться такие остановки.
Как рассказал президент Уральской ассоциации туризма, право на полеты из Екатеринбурга в Тегеран имеют два авиаперевозчика: Red Wings и Mahan Air. Для возможности таких авиасообщений нужно учитывать в том числе и внешнеполитический фактор.