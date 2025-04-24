Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЖД допустил запуск беспилотного поезда на ВСМ Москва — Петербург

Высокоскоростную железнодорожную магистраль планируют запустить в 2028 году.

Источник: РЖД

«Российские железные дороги» допустили запуск беспилотного поезда на Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал «Цифровой транспорт и логистика» со ссылкой заместителя главы холдинга Евгения Чаркина.

— Я думаю, что исключать этого нельзя. Однако здесь сложно говорить про какие-то временные рамки. Мы сейчас на наших полигонах тестируем эту технологию, — отметил Чаркин.

Напомним, ВСМ Москва — Петербург планируют запустить в 2028 году. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Масштабная магистраль свяжет территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей. При этом ориентировочная стоимость билета будет довольно кусачей — 9 тысяч рублей. К слову. ФАС назвала цену конкурентной, поэтому регулировать ее не будут.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на планирование привокзальной площади для ВСМ Москва — Петербург выделят 56 миллионов рублей. Ее оборудуют у Московского вокзала.