РЖД допустил запуск беспилотного поезда на ВСМ Москва — Петербург

«Российские железные дороги» допустили запуск беспилотного поезда на Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал «Цифровой транспорт и логистика» со ссылкой заместителя главы холдинга Евгения Чаркина.
— Я думаю, что исключать этого нельзя. Однако здесь сложно говорить про какие-то временные рамки. Мы сейчас на наших полигонах тестируем эту технологию, — отметил Чаркин.
Напомним, ВСМ Москва — Петербург планируют запустить в 2028 году. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Масштабная магистраль свяжет территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей. При этом ориентировочная стоимость билета будет довольно кусачей — 9 тысяч рублей. К слову. ФАС назвала цену конкурентной, поэтому регулировать ее не будут.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на планирование привокзальной площади для ВСМ Москва — Петербург выделят 56 миллионов рублей. Ее оборудуют у Московского вокзала.