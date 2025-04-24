РЖД допустил запуск беспилотного поезда на ВСМ Москва — Петербург

Напомним, ВСМ Москва — Петербург планируют запустить в 2028 году. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час. Масштабная магистраль свяжет территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей. При этом ориентировочная стоимость билета будет довольно кусачей — 9 тысяч рублей. К слову. ФАС назвала цену конкурентной, поэтому регулировать ее не будут.