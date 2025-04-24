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Авиаперевозчик из Ростовской области планирует увеличить парк самолетов

Базовый перевозчик аэропорта Платов в Ростовской области закупит еще два самолета.

Источник: Комсомольская правда

Базовый перевозчик аэропорта Платов в Ростовской области — компания «Азимут» — планирует закупить еще два самолета. Об этом на заседании совета по инвестициям рассказал генеральный директор «Региональной корпорации развития» (РКР) Михаил Тихонов.

— На сегодня стоит задача по расширению парка самолетов. Сейчас в штате 19 бортов. Есть планы по приобретению в ближайший год еще двух бортов, — сказал Михаил Тихонов.

Еще одной задачей остается строительство центра по ремонту и обслуживанию самолетов Sukhoi Superjet 100.

— Ангар строится на территории Платова. Мы надеемся, что в ближайшее время аэропорт все-таки откроется. С точки зрения инвестиций, это гарантированное обслуживание собственных самолетов, а также это будет основной базой для обслуживания самолетов на юге России, — прокомментировал Михаил Тихонов.