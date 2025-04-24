Авиаперевозчик из Ростовской области планирует увеличить парк самолетов

— Ангар строится на территории Платова. Мы надеемся, что в ближайшее время аэропорт все-таки откроется. С точки зрения инвестиций, это гарантированное обслуживание собственных самолетов, а также это будет основной базой для обслуживания самолетов на юге России, — прокомментировал Михаил Тихонов.