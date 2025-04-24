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В Краснодаре увеличили ежемесячные выплаты почетным гражданам города

Почетные граждане Краснодара будут получать ежемесячно по 25 тысяч рублей.

В Краснодаре увеличили ежемесячные выплаты почетным гражданам города. Решение приняли на 89-м очередном заседании городской Думы.

Теперь почетные граждане Краснодара будут получать по 25 тысяч рублей. Без вычета НДФЛ сумма составляет 28 тысяч 736 рублей.

"В том числе и наши герои, проявившие мужество на фронтах Великой Отечественной войны, помимо пенсии и прочих доплат, будут получать по 25 тысяч рублей, — написал глава Краснодара Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Всего в Краснодаре выплаты почетных граждан города получают 166 человек, в том числе 63 ветерана Великой Отечественной войны.

Звания почетных граждан краевого центра присвоили в феврале 2025 года 56 участникам Великой Отечественной войны.